Ultime Notizie Roma del 15-02-2021 ore 20:10 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio considerata la circolazione nelle diverse aree italiane si raccomanda di intervenire al fine di contenere rallentare la diffusione della variante inglese rafforzando innalzando le misure in tutto il paese e modulando ulteriormente la dove più elevata è la circolazione questo quanto suggerisce l’istituto superiore di sanità nello studio sulla variante del Regno Unito allarme in Europa per le varianti e rischio di un’ulteriore diffusione del covid è nell’Unione Europea è altamente valutato come alto molto alto dice il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie i paesi dovrebbero a sperare le campagne di vaccinazione poiché le varianti hanno maggiore e trasmissibilità e i vaccini con licenza esistenti potrebbero essere solo parzialmente efficaci la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio considerata la circolazione nelle diverse aree italiane si raccomanda di intervenire al fine di contenere rallentare la diffusione della variante inglese rafforzando innalzando le misure in tutto il paese e modulando ulteriormente la dove più elevata è la circolazione questo quanto suggerisce l’istituto superiore di sanità nello studio sulla variante del Regno Unito allarme in Europa per le varianti e rischio di un’ulteriore diffusione del covid è nell’Unione Europea è altamente valutato come alto molto alto dice il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie i paesi dovrebbero a sperare le campagne di vaccinazione poiché le varianti hanno maggiore e trasmissibilità e i vaccini con licenza esistenti potrebbero essere solo parzialmente efficaci la ...

fanpage : 'Serve #lockdown nazionale, tra una settimana la #varianteinglese si diffonderà' - fanpage : Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a #lariachetira lancia un'accusa a Matteo Renzi - fanpage : 'Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo'. - mirellaladini : RT @Tiziana95627735: La Valle Vigezzo, qui in Piemonte, stamattina ha aperto gli impianti sciistici e, a quanto pare dalle ultime notizie,… - fanpage : Sci, Zingaretti: “Danno immenso, governo si adoperi subito per i ristori” -