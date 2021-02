Ultime Notizie Roma del 15-02-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021)dailynews radiogiornale aggiornato Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio gli impianti restano chiusi prima grana per draghi a poche ore dalla riapertura degli impianti sciistici arriva lo stop del Ministero della Sanità per il comitato tecnico scientifico non ci sono più le condizioni per riaprire La lega si intesta la battaglia dei Ristori e chiede un cambio di squadra a livello tecnico ipotesi lockdown per il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi serve uno da un rigido ma di durata la data bisogna essere sinceri con la popolazione l’ira di Salvini ne parli prima con draghi bisogna dare certezze agli studenti e docenti L’amore è un po’ mi spaventa non sono abituato arrivato quasi 69 anni a vivere lontano da casa tutta la settimana sarà un’esperienza stancante Una cosa è certa però comunicheremo le cose quando avremo ...