Ufficiale: Coric va in prestito all’Olimpia Lubiana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ante Coric cambia maglia, il 23enne croato, di ritorno a Roma dall’infruttuoso prestito in Olanda al VVV-Venlo, passa con la medesima formula all’Olimpia Lubiana, squadra slovena. Olimpijo bo v nadaljevanju prvenstva okrepil 23-letni Ante ?ori?. Vezist k Olimpiji prihaja na posojo iz italijanskega prvoligaša AS Roma. Dobrodošel, Ante. Ve? na https://t.co/zlDBFI5TsE#verjamemvzmaje pic.twitter.com/UdaccT2bnZ — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 15, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antecambia maglia, il 23enne croato, di ritorno a Roma dall’infruttuosoin Olanda al VVV-Venlo, passa con la medesima formula, squadra slovena. Olimpijo bo v nadaljevanju prvenstva okrepil 23-letni Ante ?ori?. Vezist k Olimpiji prihaja na posojo iz italijanskega prvoligaša AS Roma. Dobrodošel, Ante. Ve? na https://t.co/zlDBFI5TsE#verjamemvzmaje pic.twitter.com/UdaccT2bnZ — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 15, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

