Troppo Nord nel governo Draghi, i deputati Pd del Sud chiedono il riequilibrio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuello di Draghi si presenta come un governo a trazione Nordista. Lo scrivevamo noi sabato (leggi qui), lo scrivono oggi – cambia la forma, non la sostanza – i deputati meridionali del Partito Democratico che ora chiedono un riequilibrio con la nomina dei viceministri e dei sottosegretari. Il documento porta le firme di tutti i rappresentanti eletti a Montecitorio nel Sud Italia: Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Frailis, De Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo, Viscomi. Come da prassi, i sottoscrittori prima esprimono "soddisfazione" per "la qualità e la competenza della compagine ministeriale". "Siamo fiduciosi – proseguono – che saranno date le giuste risposte al Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere ...

