Tennis, Matteo Berrettini: "Stavo giocando bene. Farò di tutto per tornare presto in campo" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una brutta mattinata per il Tennis italiano agli Australian Open 2021. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini contro Rafael Nadal negli ottavi di finale, Matteo Berrettini è stato costretto a ritirarsi ancor prima di scendere in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas per un problema fisico. Il motivo del ritiro di Matteo è stato un mini-strappo alla parte alta degli addominali accusato sul finire della sfida di terzo turno contro il russo Karen Khachanov, poi vinta in tre set. "Non so ancora per quanto tempo, dovremo fare altri accertamenti. Parlando con il team e i medici abbiamo pensato di fermarci proprio per non peggiorare la situazione e tornare in campo il più presto possibile", ha dichiarato mestamente Matteo (fonte: gazzetta.it),

