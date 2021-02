Serie A, Verona-Parma streaming: dove vedere la gara in diretta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiude questa sera la 22esima giornata di Serie A con Verona-Parma, gara che vedrà sfidarsi due formazioni che stanno vivendo momenti decisamente diversi. Per gli ospiti è un match non ammette possibilità di errore: l’undici di D’Aversa, tornato da poco in panchina, non vince infatti da dodici match, la striscia peggiore in Serie A L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiude questa sera la 22esima giornata diA conche vedrà sfidarsi due formazioni che stanno vivendo momenti decisamente diversi. Per gli ospiti è un match non ammette possibilità di errore: l’undici di D’Aversa, tornato da poco in panchina, non vince infatti da dodici match, la striscia peggiore inA L'articolo

OptaPaolo : 0 - Era da settembre 2019 (v Verona) che il #Milan non chiudeva un primo tempo in trasferta in Serie A senza tiri n… - CalcioPillole : Il #Verona ospita il #Parma in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. La partita è in programma questa s… - SibuSibankar : RT @BianconeriZone: ??- Our next 8 Serie A games, how many points will we take? Juventus vs Crotone Verona vs Juventus Juventus vs Spezia… - FasilFasi777 : RT @BianconeriZone: ??- Our next 8 Serie A games, how many points will we take? Juventus vs Crotone Verona vs Juventus Juventus vs Spezia… - moggi0almutairi : RT @BianconeriZone: ??- Our next 8 Serie A games, how many points will we take? Juventus vs Crotone Verona vs Juventus Juventus vs Spezia… -