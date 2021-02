**Scuola: Sinopoli (Flc Cgil), 'in classe al 100% sì, ma facciamo conti con varianti'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it.

FlcCgilMilano : RT @Diariolavoro: #Scuola, Sinopoli: se per #Draghi è una priorità è una buona notizia. Ma ora stop alla retorica: servono investimenti ver… - flc_crea : RT @Diariolavoro: #Scuola, Sinopoli: se per #Draghi è una priorità è una buona notizia. Ma ora stop alla retorica: servono investimenti ver… - FLCCGIL : RT @Diariolavoro: #Scuola, Sinopoli: se per #Draghi è una priorità è una buona notizia. Ma ora stop alla retorica: servono investimenti ver… - Diariolavoro : #Scuola, Sinopoli: se per #Draghi è una priorità è una buona notizia. Ma ora stop alla retorica: servono investimen… - Roma_H_24 : Continua la messa in sicurezza della scuola Sinopoli: questi i lavori sulla palestra - -