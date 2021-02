Sassuolo, Djuricic crede nell’Europa: “Con carattere possiamo accorciare in classifica” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una bella ed importante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Crotone. Il Sassuolo porta a casa altri tre punti fondamentali per le ambizioni europee dei neroverdi. Ne è convinto Filip Djuricic, centrocampista e fantasista della squadra di De Zerbi che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in modo ambizioso in vista delle prossime sfide di campionato.Sassuolo, Djuricic crede nell'Europacaption id="attachment 1094367" align="alignnone" width="596" Sassuolo Djuricic (Twitter Djuricic)/caption"Al Sassuolo giochiamo sempre per vincere e contro il Crotone era difficile perché a loro servivano punti", ha spiegato Djuricic dopo il 2-1 in trasferta ai calabresi. "Non siamo in perfette condizioni, ma dobbiamo mostrare ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una bella ed importante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Crotone. Ilporta a casa altri tre punti fondamentali per le ambizioni europee dei neroverdi. Ne è convinto Filip, centrocampista e fantasista della squadra di De Zerbi che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in modo ambizioso in vista delle prossime sfide di campionato.nell'Europacaption id="attachment 1094367" align="alignnone" width="596"(Twitter)/caption"Algiochiamo sempre per vincere e contro il Crotone era difficile perché a loro servivano punti", ha spiegatodopo il 2-1 in trasferta ai calabresi. "Non siamo in perfette condizioni, ma dobbiamo mostrare ...

