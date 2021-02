Roger Taylor fa un appello su instagram | “Vaccinatevi contro il Covid-19”

(Di lunedì 15 febbraio 2021), il polistrumentista, universalmente noto per essere il batterista dei Queen, ha usato il proprio profiloper lanciare un’. Il suo richiamo riguarda il, queste le sue parole: “il-19. Man mando che il vaccino verrà reso disponibile ognuno dovrebbe farlo” scrive il musicista.tuttiaggiunge anche una dura nota al suo discorso. Egli dichiara “Tutti coloro che lo rifiuteranno, e contrarranno il coronavirus, mettendo a repentaglio come conseguenza altre vite, non possono aspettarsi i servizi del nostro glorioso e sotto pressione Servizio sanitario nazionale. PER FAVORE, ...

