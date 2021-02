Querela di Alfonso Signorini a Salvo Veneziano. L’ex GF: “Molti hanno paura di lui. Ora inizia la battaglia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ultimamente Alfonso Signorini è stato il protagonista nel gossip italiano. Si era infatti già parlato delle accuse, lanciate contro Signorini e il suo GF Vip, da parte di Stefano Bettarini. In seguito Mediaset aveva anche deciso di diffidare il Bettarini nazionale. Adesso pare che Signorini si stia muovendo in un’altra direzione, decidendo di sporgere Querela contro Salvo Veneziano, il secondo classificato della primissima e storica edizione del Grande Fratello. Stando alle dichiarazioni di GossipeTv: “Ora inizia la battaglia, Salvo è già d’accordo con altri ex gieffini, saranno svelate cose che nessuno sa”. Continuano inoltre: “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ultimamenteè stato il protagonista nel gossip italiano. Si era infatti già parlato delle accuse, lanciate controe il suo GF Vip, da parte di Stefano Bettarini. In seguito Mediaset aveva anche deciso di diffidare il Bettarini nazionale. Adesso pare chesi stia muovendo in un’altra direzione, decidendo di sporgerecontro, il secondo classificato della primissima e storica edizione del Grande Fratello. Stando alle dichiarazioni di GossipeTv: “Oralaè già d’accordo con altri ex gieffini, saranno svelate cose che nessuno sa”. Continuano inoltre: “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a ...

