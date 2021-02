Prada Cup | Luna Rossa e Ineos possono modificare le barche? Attenzione su rande e vele

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021)Team UK è uscita con le ossa rotte dal primo fine settimana della Finale diCup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la compagine britannica si trova in svantaggio 0-4 nei confronti diin una serie al meglio delle 13 regate: chi vince andrà ad affrontare i Defender di Emirates Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Come noto, ad Auckland vige un regime di lockdown di livello 3 che terminerà mercoledì 17 febbraio. Se la pandemia dovesse concedere una tregua, esistono fondate speranze che si possa tornare in acqua già giovedì 18 (quando è previsto vento intorno agli 8 nodi).edhanno dunque a disposizione un giorno in più per affilare le armi da qui alle prossime regate. Tuttavia non ...