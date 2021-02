Perché in Svizzera i contagi sono in calo nonostante siano aperti gli impianti sciistici (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mele e pere non possono sommarsi, eppure qualcuno lo fa senza rendersi conto di come il risultato sia del tutto privo di contesto. Prendiamo spunto dal tweet polemico del leghista Claudio Borghi in risposta a Nino Cartabellotta per approfondire una questione diventata di grande attualità sui social, soprattutto per il parallelo con quanto deciso nelle ultime ore dal Ministro della Salute italiano. Parliamo delle piste da sci Svizzera aperte e, nonostante questo, i contagi sono in continui e costante calo da giorni. Ma, nella narrazione semplicistica del deputato del Carroccio, manca tutto il contorno che risponde a un termine ben preciso: lockdown. LEGGI ANCHE > Perché sparare sull’Asl5 di La Spezia se sono sbagliate le linee guida del ministero ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mele e pere non possommarsi, eppure qualcuno lo fa senza rendersi conto di come il risultato sia del tutto privo di contesto. Prendiamo spunto dal tweet polemico del leghista Claudio Borghi in risposta a Nino Cartabellotta per approfondire una questione diventata di grande attualità sui social, soprattutto per il parallelo con quanto deciso nelle ultime ore dal Ministro della Salute italiano. Parliamo delle piste da sciaperte e,questo, iin continui e costanteda giorni. Ma, nella narrazione semplicistica del deputato del Carroccio, manca tutto il contorno che risponde a un termine ben preciso: lockdown. LEGGI ANCHE >sparare sull’Asl5 di La Spezia sesbagliate le linee guida del ministero ...

AndreaConand : RT @FranVenturi81: @borghi_claudio @Cartabellotta Infatti in Svizzera la situazione è migliorata perché sono in lockdown da un mese. Ma con… - marirappil : ma perchè non esportate #salvinieuropeista in #Svizzera ,sarebbe la volta buona che stia in silenzio - eg_katt : RT @Ambrakey1: @Cartabellotta Ma cosa dice!!!! Ma in Svizzera si è dimezzata la popolazione perché sono aperti? 300 morti su 60 mln di ital… - riconoscibile : @Cartabellotta @borghi_claudio ascolti Cartabellotta, in Svizzera sciano e non muoiono. tutto qui. perché da noi dovrebbero morire? - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: A poche ore dalla prevista apertura,#Speranza ha disposto la chiusura degli #impianti sciistici perché c'è il pericolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Svizzera Piana di Vigezzo si ribella a Speranza/ "Impianti sci aperti, siamo in sicurezza"

... non lontano dal confine con la Svizzera - e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per ... Surreale perché il mondo della neve ha ricevuto dallo stesso Cts il 4 febbraio, dieci giorni fa, il via ...

Combinata donne, SuperG: Brignone prima, poi Curtoni e Shiffrin

...a medaglia al Mondiale di Cortina dopo lo slalom sulla Rumerlo servirà però un'impresa perché le ... Con lei pure la svizzera Michelle Gisin, quinta con soli 26 centesimi di ritardo da Federica. In buona ...

Alberto Paolini: «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» Corriere della Sera ... non lontano dal confine con la- e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per ... Surrealeil mondo della neve ha ricevuto dallo stesso Cts il 4 febbraio, dieci giorni fa, il via ......a medaglia al Mondiale di Cortina dopo lo slalom sulla Rumerlo servirà però un'impresale ... Con lei pure laMichelle Gisin, quinta con soli 26 centesimi di ritardo da Federica. In buona ...