NBA 2020/2021: Lakers ko e in ansia per Davis, sconfitte per Doncic e Giannis

I risultati della notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di dieci partite della regular season NBA 2020/2021. I Denver Nuggets fermano la corsa dei Los Angeles Lakers, ko dopo sette sconfitte di fila e in ansia per un possibile infortunio non grave patito da Anthony Davis. Portland sopravvive contro Dallas nonostante i 44 punti di Luka Doncic, stesso discorso per Oklahoma City contro Milwaukee nonostante la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo. Agevoli vittorie poi per Clippers e Suns, rispettivamente contro Cavs e Magic. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE DENVER NUGGETS-LOS ANGELES Lakers 122-105 L.A cade nettamente interrompendo una striscia di sette vittorie consecutive: in tal senso ...

