Milan, Capello punge Ibrahimovic: “Vuole vincere e poi va a Sanremo…” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Lui è uno che Vuole vincere. E per questo è una contraddizione accettare di andare a Sanremo“. Fabio Capello, ospite di Sky Calcio Club, non risparmia frecciate verso Zlatan Ibrahimovic in merito alla decisione dello svedese di presenziare al prossimo Festival di Sanremo. “La società avrebbe dovuto imporre un divieto – ha aggiunto Capello -. Ibra deve avere rispetto dei tifosi e della società che lo paga. Non può fare il pendolare Sanremo-Milanello“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Lui è uno che. E per questo è una contraddizione accettare di andare a Sanremo“. Fabio, ospite di Sky Calcio Club, non risparmia frecciate verso Zlatanin merito alla decisione dello svedese di presenziare al prossimo Festival di Sanremo. “La società avrebbe dovuto imporre un divieto – ha aggiunto-. Ibra deve avere rispetto dei tifosi e della società che lo paga. Non può fare il pendolare Sanremo-ello“. SportFace.

