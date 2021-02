LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault vuole il primo oro, l’Italia spinge Tonetti e Franzoni. Via alle 15.20 (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01: Al termine del SuperG questa la classifica: James Crawford comanda in 1:19.95 con 8 centesimi su Pinturault e 30 su Kriechmayr. Quarto Mayer a 32, quinto Schwarz a 40, sesto Meillard a 43, settimo Aerni a 53, ottavo Caviezel a 56, nono Jocher a 66 con Tonetti decimo a 69. Franzoni 17é a 1.47, 21° Innerhofer a 1.84. 14.58: Il favorito numero uno è lui, il francese Alexis Pinturault che partirà per secondo alle spalle dello statunitense Crawford che però non è uno specialista dello slalom 14.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della manche di slalom della Combinata maschile ai Mondiali di Cortina LA ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01: Al termine del SuperG questa la classifica: James Crawford comanda in 1:19.95 con 8 centesimi sue 30 su Kriechmayr. Quarto Mayer a 32, quinto Schwarz a 40, sesto Meillard a 43, settimo Aerni a 53, ottavo Caviezel a 56, nono Jocher a 66 condecimo a 69.17é a 1.47, 21° Innerhofer a 1.84. 14.58: Il favorito numero uno è lui, il francese Alexische partirà per secondospdello statunitense Crawford che però non è uno specialista dello slalom 14.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella manche di slalom dellamaschile aidi Cortina LA ...

