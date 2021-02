“La folle scelta di Draghi e Speranza”, la Meloni sull’inaspettato stop agli impianti sciistici (Di lunedì 15 febbraio 2021) In una posizione politicamente tutto sommato ‘comoda’, come quella di stare in solitaria all’opposizione, Giorgia Meloni ha colto l’occasione servitale su un piatto d’argento dal deplorevole ‘dietrofront’ sulla mancata riapertura degli impianti sciistici: “Chi sostiene che lo sci è un’attività sacrificabile ignora che il turismo invernale è un asset economico insostituibile e non si rende conto che per tanti territori è l’unica fonte di ricchezza e occupazione. Chi vive e lavora in montagna merita rispetto, va sostenuto nell’accesso ai servizi e chiede che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità“. Un ‘lascito’ del governo Conte che la Meloni definisce “La folle scelta di Draghi e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) In una posizione politicamente tutto sommato ‘comoda’, come quella di stare in solitaria all’opposizione, Giorgiaha colto l’occasione servitale su un piatto d’argento dal deplorevole ‘dietrofront’ sulla mancata riapertura degli: “Chi sostiene che lo sci è un’attività sacrificabile ignora che il turismo invernale è un asset economico insostituibile e non si rende conto che per tanti territori è l’unica fonte di ricchezza e occupazione. Chi vive e lavora in montagna merita rispetto, va sostenuto nell’accesso ai servizi e chiede che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità“. Un ‘lascito’ del governo Conte che ladefinisce “Ladie ...

