La decisione di mantenere chiusi gli impianti comunicata 4 ore prima della riapertura, dice Luca Zaia (Di lunedì 15 febbraio 2021) La decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ieri ha rinviato l’apertura delle piste da sci, ha scatenato polemiche all’interno della nuova Maggioranza di Governo. E il Governatore del Veneto Luca Zaia tuona: “I ristori non bastano, stavolta servono indennizzi“. L’unità nazionale del Governo Draghi è durata pochissimo: giusto il tempo di arrivare al L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladel MinistroSalute Roberto Speranza, che ieri ha rinviato l’apertura delle piste da sci, ha scatenato polemiche all’internonuova Maggioranza di Governo. E il Governatore del Venetotuona: “I ristori non bastano, stavolta servono indennizzi“. L’unità nazionale del Governo Draghi è durata pochissimo: giusto il tempo di arrivare al L'articolo proviene da Leggilo.org.

MatteoCovarell1 : RT @ngiocoli: Viste le ultime uscite di Ricciardi, non vorrei Draghi debba presto rimpiangere la decisione poco comprensibile di confermare… - BobM86 : RT @ngiocoli: Viste le ultime uscite di Ricciardi, non vorrei Draghi debba presto rimpiangere la decisione poco comprensibile di confermare… - esseffesse : RT @ngiocoli: Viste le ultime uscite di Ricciardi, non vorrei Draghi debba presto rimpiangere la decisione poco comprensibile di confermare… - Silvia_2060 : RT @ngiocoli: Viste le ultime uscite di Ricciardi, non vorrei Draghi debba presto rimpiangere la decisione poco comprensibile di confermare… - Stefano75MI : RT @ngiocoli: Viste le ultime uscite di Ricciardi, non vorrei Draghi debba presto rimpiangere la decisione poco comprensibile di confermare… -