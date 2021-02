Juventus, Danilo rivela: “Ecco perché mi arrabbio con Alex Sandro” (Di lunedì 15 febbraio 2021) In casa Juventus ci si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato. I bianconeri sono quarti in classifica, scavalcati dalla Roma e avvicinati da Atalanta, Lazio e dallo stesso Napoli. Ora arriva il test Porto in Champions League.caption id="attachment 1078383" align="alignnone" width="3543" Juventus Danilo (getty images)/captionRETROSCENAIl difensore Danilo ha rivelato un dettaglio particolare sugli allenamenti e sul rapporto con Alex Sandro: "Ti racconto un segreto. Spesso, lui ha la palla, sta avanzando e io gli dico: 'Passala adesso!', oppure: 'Crossa ora!', ma è vero anche il contrario. A volte gli dico di passarla o di non andare al massimo, ma a lui piace dribblare e andare sempre al 100%, e mi arrabbio un po' con lui ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) In casaci si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato. I bianconeri sono quarti in classifica, scavalcati dalla Roma e avvicinati da Atalanta, Lazio e dallo stesso Napoli. Ora arriva il test Porto in Champions League.caption id="attachment 1078383" align="alignnone" width="3543"(getty images)/captionRETROSCENAIl difensorehato un dettaglio particolare sugli allenamenti e sul rapporto con: "Ti racconto un segreto. Spesso, lui ha la palla, sta avanzando e io gli dico: 'Passala adesso!', oppure: 'Crossa ora!', ma è vero anche il contrario. A volte gli dico di passarla o di non andare al massimo, ma a lui piace dribblare e andare sempre al 100%, e miun po' con lui ...

