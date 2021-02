Infortunio Carvajal | problema muscolare alla coscia Il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021)destra per il difensore del Real Madrid. Ildel club Daniha accusato undestra che lo mette in serio dubbio per la sfida all’Atalanta. Ildel club. «Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Danidai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato undestra con coinvolgimento del tendine. In attesa di evoluzione». Leggi su Calcionews24.com