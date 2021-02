Incidente stradale a Borgo d’Ale, gravissime due bambine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questa sera l’Incidente tra due vetture avvenuto a Borgo d’Ale, provincia di Vercelli, ha provocato un violento scontro. Ad essere coinvolti sono due adulti, che sono stati subito trasportati all’ospedale di Vercelli, mentre i due minori in gravi condizioni che sono stati elitrasportati a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM). Alla guida di una delle due auto c’era un uomo, mentre nell’altra c’era una donna con le sue due bambine, una di tre anni, l’altra di sei. Sul posto i Carabinieri di Cigliano, il 118 del comune Santhià, la Polizia stradale e l’elisoccorso notturno. Lo schianto Il fatto è avvento intorno alle 19:05. Ad intervenire è stata una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris sulla SP11 al km 47 nei pressi dell’interazione per ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questa sera l’tra due vetture avvenuto a, provincia di Vercelli, ha provocato un violento scontro. Ad essere coinvolti sono due adulti, che sono stati subito trasportati all’ospedale di Vercelli, mentre i due minori in gravi condizioni che sono stati elitrasportati a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM). Alla guida di una delle due auto c’era un uomo, mentre nell’altra c’era una donna con le sue due, una di tre anni, l’altra di sei. Sul posto i Carabinieri di Cigliano, il 118 del comune Santhià, la Poliziae l’elisoccorso notturno. Lo schianto Il fatto è avvento intorno alle 19:05. Ad intervenire è stata una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris sulla SP11 al km 47 nei pressi dell’interazione per ...

