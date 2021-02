In Myanmar stretta sui dimostranti | vietato esprimere ‘disaffezione’

Leggi su dire

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – In Myanmar i militari che hanno preso il potere due settimane fa hanno annunciato un inasprimento di diverse misure del codice penale mentre in tutto il Paese continuano le proteste contro il golpe e gli arresti, anche di giornalisti che documentavano le manifestazioni.Stando al quotidiano The Myanmar Times, il nuovo governo presieduto dal comandante in capo dell’esercito Min Aung Hlaing intende inserire degli emendamenti del codice penale e del codice di procedura penale che stabiliscono, tra le altre cose, pene comprese tra i sette e i 20 anni per diffusione di parole, sia oralmente che nello scritto, che “inneggiano a odio, disprezzo o disaffezione” verso l’esecutivo. Condanne tra i dieci e i 20 anni potrebbero invece essere previste per chi “sabota l’operato delle forze di sicurezza”.