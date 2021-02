I 7 obiettivi del programma del governo Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fisco, Ambiente, Scuola, Giustizia, Innovazione Digitale, Vaccini e Cantieri: sono i 7 obiettivi sui quali Draghi premerà il pedale dell’acceleratore nel suo programma di governo. Il Corriere fa il punto della situazione. Per quanto riguarda la riforma fiscale è possibile che venga ultriormente ridotto il cuneo fiscale: È ipotizzabile una riduzione ulteriore del cuneo fiscale, comunque all’insegna della progressività dell’imposta. Se si dovesse ridurre il carico fiscale sui redditi sotto i 40-50.000 euro il minor gettito potrebbe essere compensato da norme nuove contro l’evasione fiscale o dallo spostamento del carico della tassazione dai redditi ai consumi Grande importanza, che avrà una ricaduta in ogni settore, avrà l’ambiente. Non a caso il ministro della Transizione Ecologica avrà in mano una buona fetta dei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fisco, Ambiente, Scuola, Giustizia, Innovazione Digitale, Vaccini e Cantieri: sono i 7sui qualipremerà il pedale dell’acceleratore nel suodi. Il Corriere fa il punto della situazione. Per quanto riguarda la riforma fiscale è possibile che venga ultriormente ridotto il cuneo fiscale: È ipotizzabile una riduzione ulteriore del cuneo fiscale, comunque all’insegna della progressività dell’imposta. Se si dovesse ridurre il carico fiscale sui redditi sotto i 40-50.000 euro il minor gettito potrebbe essere compensato da norme nuove contro l’evasione fiscale o dallo spostamento del carico della tassazione dai redditi ai consumi Grande importanza, che avrà una ricaduta in ogni settore, avrà l’ambiente. Non a caso il ministro della Transizione Ecologica avrà in mano una buona fetta dei ...

