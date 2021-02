Gestacci | scuse | abbracci e primato | Conte | settimana da vero interista

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Unain perfetto stile Inter per Antonio: dal dito medio e dalle polemiche di Torino al trionfo con la Lazio che regala ilin Serie A Quella trae l’Inter non si potrà mai certamente definire un’affinità elettiva. Lo testimonia la storia, a stridere con un presente nel quale il legame si è rafforzato come non mai in unada montagne russe, ma infine dolce come un bacio nella serata di San Valentino. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 Unadaper il condottiero salentino, iniziata come peggio non si potesse immaginare con l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la rivale più odiata. Ma almpo, agli occhi del popolo nerazzurro, quel famigerato ...