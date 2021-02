Festa di compleanno in ristorante, multa per 40 clienti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Campi Bisenzio , 15 febbraio 2021 - A Campi Bisenzio ( Firenze) chiuso dai carabinieri un esercizio pubblico di bar/ristorante aperto al pubblico nonostante il divieto imposto dalla Toscana in zona ... Leggi su lanazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Campi Bisenzio , 15 febbraio 2021 - A Campi Bisenzio ( Firenze) chiuso dai carabinieri un esercizio pubblico di bar/aperto al pubblico nonostante il divieto imposto dalla Toscana in zona ...

RiccardoFani : Se la priorità della tua settimana sono fare video con la tua tipa per il suo compleanno, organizzare il San Valent… - fanpage : Tanti auguri di buon compleanno ad una piccola guerriera ?? - Niko21687554 : @Valezof C'è chi sta peggio un mio amico fraterno è nato il 19 marzo e lo hanno chiamato Giuseppe in un solo giorno… - MUSE_Trento : RT @AnsaScienza: E' il primo #DarwinDay tutto virtuale: la #pandemia non ferma la #festa per il 212/o #compleanno del padre della teoria de… - Lori74331794 : #TZVIP ma io sono shoccata per l’incoerenza di questa donna, si avvicina il suo compleanno e sa perfettamemte che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa compleanno Festa di compleanno in ristorante, multa per 40 clienti

... i militari hanno trovato nel locale seduti ai tavoli 40 clienti stranieri, residenti nelle province di Prato, Firenze e Pistoia, che stavano festeggiando un compleanno. Multe di 400 euro sono state ...

Che tempra Ullia: spegne cento candeline dopo aver sconfitto il coronavirus

FALCONARA Sorrisi e buone notizie dal Gerundini. Nella casa albergo falconarese il peggio sembra proprio essere passato e si fa festa per i 100 anni della signora Ullia Giovagnoli , ospite del Gerundini, che ha sconfitto il Covid e ieri, nel giorno di San Valentino, ha celebrato il suo primo secolo di vita. Ullia è di Torrette,...

Festa di compleanno in ristorante, multa per 40 clienti La Nazione Festa di compleanno in ristorante, multa per 40 clienti

Campi Bisenzio , 15 febbraio 2021 - A Campi Bisenzio ( Firenze) chiuso dai carabinieri un esercizio pubblico di bar/ristorante aperto al pubblico nonostante il divieto imposto dalla Toscana in zona ar ...

Giorni Lieti – Buon compleanno Giorgia

Tantissimi auguri alla dolcissima Giorgia Masiello, che oggi compie 18 anni. Buon compleanno dai nonni Susan e Leonardo, che le vogliono un mondo di bene e le augurano una vita ...

... i militari hanno trovato nel locale seduti ai tavoli 40 clienti stranieri, residenti nelle province di Prato, Firenze e Pistoia, che stavano festeggiando un. Multe di 400 euro sono state ...FALCONARA Sorrisi e buone notizie dal Gerundini. Nella casa albergo falconarese il peggio sembra proprio essere passato e si faper i 100 anni della signora Ullia Giovagnoli , ospite del Gerundini, che ha sconfitto il Covid e ieri, nel giorno di San Valentino, ha celebrato il suo primo secolo di vita. Ullia è di Torrette,...Campi Bisenzio , 15 febbraio 2021 - A Campi Bisenzio ( Firenze) chiuso dai carabinieri un esercizio pubblico di bar/ristorante aperto al pubblico nonostante il divieto imposto dalla Toscana in zona ar ...Tantissimi auguri alla dolcissima Giorgia Masiello, che oggi compie 18 anni. Buon compleanno dai nonni Susan e Leonardo, che le vogliono un mondo di bene e le augurano una vita ...