Esce My Beautiful Body Break Up di Mondo Marcio, un viaggio all’interno di un cuore spezzato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Esce oggi My Beautiful Body Break Up di Mondo Marcio, il nuovo ep del rapper con 7 tracce, di cui una in esclusiva nella versione fisica. Una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, il nuovo lavoro di Mondo Marcio è stato definito dallo stesso rapper come un viaggio all’interno di un cuore spezzato e viene rilasciato all’indomani del giorno di San Valentino. “Potrà suonare strano ma anche nella perdita, MBBB è una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, senza mezzi termini e senza canzoni facili. C’è tanta anima dentro, abbastanza per due vite. Non vedo l’ora di condividere con voi il mio viaggio all’interno di un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)oggi MyUp di, il nuovo ep del rapper con 7 tracce, di cui una in esclusiva nella versione fisica. Una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, il nuovo lavoro diè stato definito dallo stesso rapper come undi une viene rilasciato all’indomani del giorno di San Valentino. “Potrà suonare strano ma anche nella perdita, MBBB è una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, senza mezzi termini e senza canzoni facili. C’è tanta anima dentro, abbastanza per due vite. Non vedo l’ora di condividere con voi il miodi un ...

maplewhite1912 : RT @artdielle: “This is a beautiful country. I never had the pleasure of seeing it before” Esce oggi #TheGoodLordBird il romanzo di #JamesM… - venereblossom : Raga ma quindi domani esce un nuovo shooting di beautiful papers oppure ci sono delle stampe nuove??? Penso di più le stampe - ladivoralibri : RT @artdielle: “This is a beautiful country. I never had the pleasure of seeing it before” Esce oggi #TheGoodLordBird il romanzo di #JamesM… - t_zstan : RT @martinberote: Madonna ditemi che stasera esce zenga perché sono piena dei famigliari piena delle sue sorprese PIENA NON SONO QUI PER GU… - ioandmyworld : RT @martinberote: Madonna ditemi che stasera esce zenga perché sono piena dei famigliari piena delle sue sorprese PIENA NON SONO QUI PER GU… -

Ultime Notizie dalla rete : Esce Beautiful MONDO MARCIO il ritorno con un concept Ep 'My Beautiful Bloody Break Up'

MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP è un concept EP basato su una delle esperienze umane più forti nel ... Un amore che è "ladro" come afferma in "Sigarette" da cui nessuno esce vincitore, se non nella lezione ...

Mondo Marcio: 'Ora che fare dischi è facile, sono diventati tutti rapper'

Anzi, un EP, che si chiama My Beautiful Bloody Break Up e che esce il 15 febbraio. Non il 14, sarebbe stato too much. Un pugno di tracce che arrivano a un anno dal singolo Adderall e a due anni da ...

My Beautiful Body Break Up di Mondo Marcio, viaggio in cuore spezzato OptiMagazine MONDO MARCIO il ritorno con un concept Ep “My Beautiful Bloody Break Up”

Ritorna l’apripista del genere urban in Italia MONDO MARCIO con la pubblicazione dell’EP MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP ...

Mondo Marcio pubblica “My beautiful bloody break up”

Oggi, lunedì 15 febbraio, segna il ritorno dell’apripista del genere urban in Italia MONDO MARCIO con la pubblicazione dell’EP MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP, un progetto a sé stante con cui il rapper e ...

MYBLOODY BREAK UP è un concept EP basato su una delle esperienze umane più forti nel ... Un amore che è "ladro" come afferma in "Sigarette" da cui nessunovincitore, se non nella lezione ...Anzi, un EP, che si chiama MyBloody Break Up e cheil 15 febbraio. Non il 14, sarebbe stato too much. Un pugno di tracce che arrivano a un anno dal singolo Adderall e a due anni da ...Ritorna l’apripista del genere urban in Italia MONDO MARCIO con la pubblicazione dell’EP MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP ...Oggi, lunedì 15 febbraio, segna il ritorno dell’apripista del genere urban in Italia MONDO MARCIO con la pubblicazione dell’EP MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP, un progetto a sé stante con cui il rapper e ...