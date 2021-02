Covid, Solinas ci riprova: “In Sardegna turisti con certificato” (Di lunedì 15 febbraio 2021) CAGLIARI – Sardegna blindata in vista della stagione estiva. Questo l’obiettivo del presidente della Regione, Christian Solinas, che, in un’intervista rilasciata all'”Unione sarda“, ha rilanciato sul certificato di negatività al virus da presentare all’arrivo nell’isola, o, in alternativa, su un documento che certifichi l’avvenuta vaccinazione. “Il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva”, le parole del governatore riportate dal quotidiano. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) CAGLIARI – Sardegna blindata in vista della stagione estiva. Questo l’obiettivo del presidente della Regione, Christian Solinas, che, in un’intervista rilasciata all'”Unione sarda“, ha rilanciato sul certificato di negatività al virus da presentare all’arrivo nell’isola, o, in alternativa, su un documento che certifichi l’avvenuta vaccinazione. “Il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva”, le parole del governatore riportate dal quotidiano.

