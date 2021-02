(Di lunedì 15 febbraio 2021)si disputerà sabato 20 febbraio alle ore 14 e farà parte della ventiquattresima giornata di Serie B. Sarà la seconda prova allo stadio Rigamonti per Pep Clotet, arrivato a poco sulla panchina dopo l’esperienza negativa di Dionisi. Le prime avvisaglie di un netto miglioramento si sono intraviste contro il Chievo, avversario di prima fascia in piena lotta per la Serie A. Con la rete di Florian Ayè è arrivata anche la prima vittoria nel 2021. Di fronte ai ragazzi di Clotet ci sarà ladi Fabio Pecchia, che contro il Lecce ha incassato la decima sconfitta stagionale.-Chievo Verona 1-0: Ayè firma la prima vittoria del 2021 Come arrivano le squadre? QuiCome detto ilha parzialmente alzato la testa dopo una serie di ...

MoliPietro : Brescia-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla - GazzettinoL : Serie B 23a Giornata 0-2 Monza-Pisa 1-1 Salernitana-LRVicenza 1-2 Cremonese-Lecce 0-2 Pescara-Venezia… - tuttoreggina : La classifica dopo le gare della domenica: Vicenza 26, Brescia 26, Reggina 25, Reggiana 24, Cremonese 23… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Cremonese

IL GIORNO

... FROSINONE - PESCARA, CITTADELLA - REGGIANA, ASCOLI - SALERNITANA, VICENZA - SPAL,, VENEZIA - ENTELLA, CHIEVO - MONZA, PISA - EMPOLI, REGGINA - PORDENONE, LECCE - COSENZAVittoria doveva essere - non per l'aritmetica ma per la serenità - e vittoria è stata . Ilha battuto per 1 - 0 il Chievo in quella che sulla carta era la prima di una serie di ..., ...Il derby lombardo Brescia-Cremonese si giocherà sabato 20 febbraio 2021 alle ore 14.00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia.Finita: allo "Zini", Lecce batte Cremonese 2 a 1. Croce e delizia il Lecce visto allo stadio "Zini". Incassa il gol al 7' minuto, confermando la ...