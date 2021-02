Boom di telefonate per i vaccini over 80 in Lombardia (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Così il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia: “Anche per le persone che non possono uscire di casa abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l’assistenza domiciliare o i medici dell’Usca” “Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da aver fretta”. Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervistata dal Tgr Rai, a proposito della campagna vaccinale per gli over 80 che prenderà il via la prossima settimana. “Anche per le persone che non possono uscire di casa abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l’assistenza domiciliare o i medici dell’Usca. Saranno garantiti anche i trasporti di medici dalla protezione civile. La prima dose sarà somministrata entro fine marzo e auspicabilmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Così il vice presidente e assessore al Welfare di Regione: “Anche per le persone che non possono uscire di casa abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l’assistenza domiciliare o i medici dell’Usca” “Le persone devono stare serene. Tutti gli80 saranno vaccinati. Non c’è da aver fretta”. Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti, intervistata dal Tgr Rai, a proposito della campagna vaccinale per gli80 che prenderà il via la prossima settimana. “Anche per le persone che non possono uscire di casa abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l’assistenza domiciliare o i medici dell’Usca. Saranno garantiti anche i trasporti di medici dalla protezione civile. La prima dose sarà somministrata entro fine marzo e auspicabilmente ...

