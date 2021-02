Bill Gates si è vaccinato. E avverte: “Cambiamento climatico più difficile da risolvere” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il Cambiamento climatico è più difficile da risolvere rispetto ad una pandemia. Se non riusciremo a risolvere il problema delle emissioni gas serra entro il 2050 gli effetti negativi saranno molto peggiori“. Lo ha detto Bill Gates che sull’argomento ha scritto il libro dal titolo ‘Clima. Come evitare un disastro, le soluzioni di oggi, le sfide di domani’. Il fondatore di Microsoft nei giorni scorsi si è vaccinato e ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ilè piùdarispetto ad una pandemia. Se non riusciremo ail problema delle emissioni gas serra entro il 2050 gli effetti negativi saranno molto peggiori“. Lo ha dettoche sull’argomento ha scritto il libro dal titolo ‘Clima. Come evitare un disastro, le soluzioni di oggi, le sfide di domani’. Il fondatore di Microsoft nei giorni scorsi si èe ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna. SportFace.

pola1945 : RT @a_meluzzi: Bill Gates: Potrebbero esserci 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: “Un danno accettabile” - Essere-Informati… - giannettimarco : RT @euronewsit: Esiste un vaccino che ci possa proteggere dal #cambiamentoclimatico? Con @BillGates abbiamo parlato di come si può ancora… - HANIA243474887 : Io l'avevo detto che con il vaccino di Bill Gates, finirà come gli aggiornamenti di Windows. Ecco...Scommetto che s… - Meira85253235 : Bill Gates ha acquistato tutti gli organi d'informazione in Gran Bretagna. - ossob_ : in realtà l’hanno inventato i cinesi per confonderci e destabilizzarci non ci cascate!!! è proprio questo quello che vuole bill gates -