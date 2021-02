Australian Open, il tabellone e i risultati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tabellone e i risultati degli Australian Open, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Il tabellone e i risultati degli Australian Open. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Il tabellone maschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Ottavi di finale I risultati degli ottavi di finale della competizione Australiana. Eliminati sia Berrettini che Fognini. Continua il sogno di Karatsev, battuto in cinque set ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ile idegli, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Ile idegli. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Ilmaschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Ottavi di finale Idegli ottavi di finale della competizionea. Eliminati sia Berrettini che Fognini. Continua il sogno di Karatsev, battuto in cinque set ...

Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Australian Open, Berrettini non giocherà contro Tsitsipas Problema agli addominali, il greco diret… - infoitsport : Australian Open 2021, Fabio Fognini si arrende in tre set a Rafael Nadal negli ottavi di finale - TweetNotizie : Australian Open. Berrettini infortunato: non gioca contro Tsitsipas. Fognini eliminato da Nadal -