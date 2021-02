(Di lunedì 15 febbraio 2021) Era stato per alcune settimane un mistero con quella che può essere definita una "sparizione" a tutti gli effetti. Ora Pierre Emericksi prende la sua personalissima rivincita e sigla laincon la maglia dell'Arsenal. Decisivo nel match contro il Leeds, il bomber del Gabon ha parlato a Sky Sports UK come riporta anche la BBC, ringraziando la società e i compagni per la grande vicinanza mostratagli nell'ultimo periodo. Per l'ex Milan e Borussia Dortmund, infatti, qualche problema di salute in famiglia, con la madre che era stata male.incaption id="attachment 1094375" align="alignnone" width="599"(getty ...

ItaSportPress : Aubameyang, prima tripletta in Premier League: 'Passato un momento difficile e il pallone andrà ai miei figli' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Aubameyang prima

... al 45' pt Héctor Bellerín, al 2' st Pierre - Emerick, al 14' st Pascal Struijk, al 24' ... Non si tratta dellasfida tra le due squadre, l' ultima volta giocata 22 novembre 2020 é ......Arsenal FC 59' Forze fresche in campo per Arsenal FC con l'ingresso di Pierre - Emerick... Al termine dellafrazione di gioco siamo sul punteggo di 1 a 0. Fra pochi minuti saremo pronto ...Nella partita che apre questa 24^ giornata di Premier League il Wolverhampton batte a domicilio il Southampton. Il Manchester United non va oltre il pari con il West Bromwich Albion e perde terreno ne ...Il Real vince col Valencia grazie ad un super Kroos, il Lille frena in Ligue 1, Aubameyang segna la sua prima tripletta in Premier League. Con l’intervento su oggi dal dischetto, Herrera diventa il pr ...