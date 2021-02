Alcune riflessioni brevi sulla parità di genere

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Credo che ci sia una concezione completamente sbagliata del concetto di “”. Ossia, che si consideri la cosa come una mera questione matematica. Non è così. Ci sono realtà che conosciamo bene, di circoli per esempio, che non hanno donne iscritte – all’estero, per esempio è purtroppo una cosa non rara – e allora laintesa come matematica non è applicabile. Si potrebbe dire: saranno incentivati a fare iscrivere più donne. Nella teoria, ma nella pratica la soluzione immediata e più pratica, è fare iscrivere mogli,figlie, nipoti e via dicendo. E allora chiedo, come ho già chiesto: questa sarebbe una “” accettabile e rispettosa del ruolo della donna? La mia risposta è no. Lanon è un concetto numerico, è una questione prima di tutto valoriale. Il fatto, cioè, che nelle possibilità di ...