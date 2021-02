Acustico di Veronica è online | “La musica e le parole di ACUSTICO sono state scelte con grande attenzione”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è una cantautrice campana che ha preso parte a manifestazioni canore di enorme successo come il Festival di Castrocaro, il Festival di Ghedi e ha conquistato la finale del Premio Mario De Rosa. Con WONDER WOMAN, pubblicato il 10 giugno, ha dedicato una pagina della propria storia artistica alla disparità di genere e alla violenza sulle donne; il videoclip raccoglie circa cinquanta testimonianze di donne e uomini inerenti alle tematiche affrontate. Il 24 agosto si è esibita al Meeting del mare nella sezione artisti emergenti, aprendo il concerto di FULMINACCI.è una delle undici finaliste della XVI edizione del prestigioso PREMIO BIANCA D’APONTE e si esibirà in finale anche all’EVOLI FESTIVAL 2021.di: un brano che racconta l’autismo con delicatezza e dedizione E’ ...