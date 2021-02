Uomini e Donne: incinta l'ex corteggiatrice Sonia Pattarino (Di domenica 14 febbraio 2021) Sonia Pattarino, volto noto a molti per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha svelato che a breve avrà un bambino. L'ex corteggiatrice ha fatto sapere a tutti di essere incinta tramite un post molto emozionante apparso sul suo profilo Instagram. La ragazza ha infatti postato sul social uno scatto in cui lei appare in braccio al suo ragazzo Giovanni La Camera mentre tiene in mano l'ecografia. Le parole con cui ha commentato questo scatto sono piene di entusiasmo e di felicità. Sonia Pattarino, ex Uomini e Donne, è incinta L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sonia Pattarino ha fatto sapere a tutti i suoi follower ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 febbraio 2021), volto noto a molti per la sua partecipazione a, ha svelato che a breve avrà un bambino. L'exha fatto sapere a tutti di esseretramite un post molto emozionante apparso sul suo profilo Instagram. La ragazza ha infatti postato sul social uno scatto in cui lei appare in braccio al suo ragazzo Giovanni La Camera mentre tiene in mano l'ecografia. Le parole con cui ha commentato questo scatto sono piene di entusiasmo e di felicità., ex, èL'exdiha fatto sapere a tutti i suoi follower ...

