Udinese | Deulofeu | “Partita regalata alla Roma | che ci serva da lezione”

(Di domenica 14 febbraio 2021) L'attaccante dell'Gerardha parlato ai microfoni diTV dopo il ko contro la: "Abbiamo regalato il primo tempoe non abbiamo giocato con l'intensità di cui c'era bisogno. Dovevamo lottare di più sulle seconde palle e abbiamo invece fatto fatica fin da subito. Nella ripresa abbiamo fatto meglio ma ormai era troppo tardi. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non c'è stato niente da fare. Dobbiamo fare in modo che questacida, ora è il momento di pensareprossima sfida. Io devo essere più freddo quando mi capitano le occasioni sotto porta".caption id="attachment 1090859" align="alignnone" width="5188", getty/caption ITA Sport ...

Nella ripresa abbiamo cercato di rientrare piano piano in partita, ci siamo andati vicini con quella occasione diche avrebbe fatto vedere 25 minuti finali diversi'.meglio nella ...... Spinazzola sulla sinsitra serve al centro Mkhitaryan che viene anticipato in corner da Nuytinck 14' - Occasione per l'serve in area Llorente ma Spinazzola è molto bravo ad ...PAU LOPEZ 6,5 Una sola parata, ma vale come un gol. L’uscita su Deulofeu è perfetta ed evita ogni tentativo di rimonta MANCINI 7 Vince il Ministero della Difesa ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte l'Udinese 3-0 grazie ai gol di Veretout (doppietta nella prima mezz'ora) e Pedro nei minuti di recupero. La squadra di Paulo Fonseca di fatto sbriga la pratica già nel ...