Teresa Ciabatti | L' invidia aiuta a vivere meglio Ho imparato che bisogna gridarlo | il talento degli altri

(Di domenica 14 febbraio 2021) Più che un’intervista, quella con, fin dall’inizio si trasforma in un gioco di domande. Forse perché il suo ultimo libro “Sembrava bellezza” appena uscito da Mondadori (pp. 240, € 18) e già entrato in classifica, è disseminato di questioni, che la voce narrante pone al lettore e con cui – secondo un gioco di specchi continuo – l’autrice interroga il suo personaggio, infine se stessa. È un libro struggente, Sembrava bellezza, che infila una dietro l’altra le ossessioni della scrittricee accompagna nella vergogna personale e pubblica perché si facciano un tutt’uno, si sublimino in eterno imbarazzo e atavico, fallito, tentativo di catarsi. Protagonista è una scrittrice che finalmente – dopo anni di ambizioni frustrate – ha conquisto il suo ambito posto al sole. È una donna di successo, che passa da ...