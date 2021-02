Serie A, Sampdoria-Fiorentina: ancora panca per Quagliarella, Kouamè dal 1?. Le formazioni ufficiali (Di domenica 14 febbraio 2021) Alle ore 15,00 in campo Sampdoria e Fiorentina.Le formazioni ufficiali del match di 'Marassi'.Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Keita. All. Ranieri.A disposizione: Ravaglia, Letica, Ekdal, Verre, Torregrossa, Askildsen, Regini, Gabbiadini, Ferrari, Leris, Quagliarella, CandrevaFiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic. All. Prandelli.A disposizione: Terracciano, Rosati, Borja Valero, Maxi Olivera, Caceres, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Kokorin, Eysseric, Igor Leggi su mediagol (Di domenica 14 febbraio 2021) Alle ore 15,00 in campo.Ledel match di 'Marassi'.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Keita. All. Ranieri.A disposizione: Ravaglia, Letica, Ekdal, Verre, Torregrossa, Askildsen, Regini, Gabbiadini, Ferrari, Leris,, Candreva(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi;, Vlahovic. All. Prandelli.A disposizione: Terracciano, Rosati, Borja Valero, Maxi Olivera, Caceres, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Kokorin, Eysseric, Igor

_ratioed_rebel : RT @DiMarzio: #SerieA | Le scelte di #Ranieri e #Prandelli per #SampdoriaFiorentina - sportli26181512 : Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La squadra di Prandelli cerca punti a… - Mediagol : #SerieA, #Sampdoria-#Fiorentina: ancora panca per Quagliarella, Kouamè dal 1'. Le formazioni ufficiali - CorSport : Sampdoria, tifosi in piazza per festeggiare San Valentino ?? ?? - sportface2016 : #SerieA, le FORMAZIONI UFFICIALI di #SampdoriaFiorentina: #Ranieri e #Prandelli sorprendono in attacco -