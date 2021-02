Sci, CTS chiede stop a riaperture. Perdite settore già a quota 8 miliardi di euro (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il via libera dato dal Dpcm di venerdì scorso, la riapertura di buona parte delle stazioni sciistiche, attesa per domani, lunedì 15 febbraio, è a rischio slittamento. A invocare un nuovo stop è il ministro della Salute Roberto Speranza il cui appello è condiviso al Comitato tecnico scientifico. “Alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche dovute alla diffusa circolazione delle varianti virali del virus, allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale”. Con queste parole il Comitato tecnico scientifico risponde alla alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza di rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura dello sci. “In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono ... Leggi su quifinanza (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il via libera dato dal Dpcm di venerdì scorso, la riapertura di buona parte delle stazioni sciistiche, attesa per domani, lunedì 15 febbraio, è a rischio slittamento. A invocare un nuovoè il ministro della Salute Roberto Speranza il cui appello è condiviso al Comitato tecnico scientifico. “Alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche dovute alla diffusa circolazione delle varianti virali del virus, allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per ilsciistico amatoriale”. Con queste parole il Comitato tecnico scientifico risponde alla alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza di rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura dello sci. “In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono ...

Agenzia_Ansa : Cts: 'Non ci sono più le condizioni di riaprire lo sci' - petergomezblog : Covid e varianti, Ricciardi: “Serve lockdown totale e immediato”. Il Cts sullo sci: “Non riaprire gli impianti, ma… - MediasetTgcom24 : Covid, Cts: non ci sono le condizioni per riaprire gli impianti di sci #Coronavirusitalia - marco_gervasoni : #draghi apre ... ??????????Coronavirus, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale. Non riaprire impianti da sci… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cts: non ci sono le condizioni per riaprire gli impianti di sci #Coronavirusitalia -