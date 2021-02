Sceicco del Qatar nei guai: rifiuta di stringere la mano all’arbitro donna (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Mondiale per Club terminato pochi giorni fa doveva essere un biglietto da visita per il Qatar, per presentarsi al meglio al prossimo mondiale, in programma tra poco più di un anno. Ma proprio dopo la finale che ha visto il successo del Bayern Monaco sui messicani del Tigres, è accaduto un fatto che ha scatenato un putiferio. Lo Sceicco Joaan bin Hamad Al Thani, in sede di premiazione, si è rifiutato di stringere la mano all’arbitro della sfida, la brasiliana Edina Alves Batista e all’assistente Neuza Back. Il video ha fatto il giro del mondo, scatenando infinite polemiche. Foto: FIFA.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Mondiale per Club terminato pochi giorni fa doveva essere un biglietto da visita per il, per presentarsi al meglio al prossimo mondiale, in programma tra poco più di un anno. Ma proprio dopo la finale che ha visto il successo del Bayern Monaco sui messicani del Tigres, è accaduto un fatto che ha scatenato un putiferio. LoJoaan bin Hamad Al Thani, in sede di premiazione, si èto diladella sfida, la brasiliana Edina Alves Batista e all’assistente Neuza Back. Il video ha fatto il giro del mondo, scatenando infinite polemiche. Foto: FIFA.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

