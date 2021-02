Sampdoria - Fiorentina, probabili formazioni / LIVE (Di domenica 14 febbraio 2021) La Fiorentina disputa a Genova, sponda Samp , un esame salvezza nel primo appuntamento della striscia di partite (Roma a parte) con dirette concorrenti. Il tecnico viola Cesare Prandelli deve fare a ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 febbraio 2021) Ladisputa a Genova, sponda Samp , un esame salvezza nel primo appuntamento della striscia di partite (Roma a parte) con dirette concorrenti. Il tecnico viola Cesare Prandelli deve fare a ...

Ngperio : ????? Serie A: 8.30hs Roma vs Udinese (??ESPN) 11hs Cagliari vs Atalanta (??ESPN 2) 11hs Sampdoria vs Fiorentina (??Fox… - sitemeujornal : Como assistir Sampdoria x Fiorentina Futebol AO VIVO TNT Sports – Campeonato Italiano 2021 - nachogoano : #AgendaHD deportiva 11hs #Futbol #SerieA Sampdoria vs Fiorentina Fox Sports/ HD 106 @FlowContenidos - MasqueunjuegoOk : #SerieATIM ???? | ??JORNADA 22?? ?? ¡DOMINGO DE CALCIO! ? Roma - Udinese ? ? Sampdoria - Fiorentina ? ?? Fox Sports. ? Ca… - CeBarteMora : RT @ECDTuto: Hoy #SerieA????? | Jornada 22 Cagliari vs Atalanta Sampdoria vs Fiorentina Crotone vs Sassuolo Inter vs Lazio Roma vs Udinese -