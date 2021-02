Samanta Togni debutta alla conduzione. E ricorda Fabrizio Frizzi (Di domenica 14 febbraio 2021) Un esordio come conduttrice conquistato con pazienza, sacrificio e lavoro, quello di Samanta Togni che ha debuttato con Domani è domenica, nuovo appuntamento del sabato su Rai Due nella fascia pre-telegiornale, alle 12,20. “Sono emozionata e grata di questa opportunità che mi è stata data”, ha ammesso l’ex ballerina di Ballando con le stelle, che dopo 15 anni trascorsi a insegnare passi di danza in tv ha cambiato vita, dedicandosi alla conduzione, ma non senza aver prima fatto un po’ di gavetta, come inviata e come co-conduttrice al fianco di Giancarlo Magalli ne I fatti vostri. “Avevo paura, ma credo anche di essere entrata in punta di piedi: ho fatto un provino, sono stata presa e ho iniziato come inviata per rendermi conto di che mondo fosse la televisione. Poi mi sono appassionata, ... Leggi su dilei (Di domenica 14 febbraio 2021) Un esordio come conduttrice conquistato con pazienza, sacrificio e lavoro, quello diche hato con Domani è domenica, nuovo appuntamento del sabato su Rai Due nella fascia pre-telegiornale, alle 12,20. “Sono emozionata e grata di questa opportunità che mi è stata data”, ha ammesso l’ex ballerina di Bndo con le stelle, che dopo 15 anni trascorsi a insegnare passi di danza in tv ha cambiato vita, dedicandosi, ma non senza aver prima fatto un po’ di gavetta, come inviata e come co-conduttrice al fianco di Giancarlo Magalli ne I fatti vostri. “Avevo paura, ma credo anche di essere entrata in punta di piedi: ho fatto un provino, sono stata presa e ho iniziato come inviata per rendermi conto di che mondo fosse la televisione. Poi mi sono appassionata, ...

