(Di domenica 14 febbraio 2021) “Purtroppo sono risultatoal tampone. Per fortuna sono totalmentee storingraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo”. Così all’Adnkronos il direttore de ‘Il Giornale’ Alessandrorivela sua positività al coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AndFranchini : Sallusti: 'Positivo al covid ma asintomatico, sto benissimo' - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: Sallusti: 'Positivo al covid ma asintomatico, sto benissimo' - antoniogrampon1 : RT @Adnkronos: Sallusti: 'Positivo al covid ma asintomatico, sto benissimo' - PasqualeCacace5 : Sallusti direttore del giornale positivo al Covid 19 sarà colpa di palmara???#QCC - antoninorusso64 : RT @Adnkronos: Sallusti: 'Positivo al covid ma asintomatico, sto benissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Sallusti Positivo

Liberoquotidiano.it

Il direttore del Giornale all'Adnkronos "Purtroppo sono risultatoal tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho ...'Il Giornale' Alessandro...'Purtroppo sono risultatoal tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho ... Così all'Adnkronos il direttore de 'Il Giornale' Alessandro..."Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché ..."Da Palamara sappiamo", scrive Sallusti, autore del 'Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana' (Rizzoli) "che nella primavera del 2008, alla vigilia delle elezi ...