Rampelli (FdI): "Che disastro i ministri Dico no al Conte-Ter" (Di domenica 14 febbraio 2021) Fratelli d'Italia voterà no al nuovo governo Draghi. L'astensione è già archiviata. Linea che verrà proclamata domani in sede di direzione nazionale. Ne è più che convinto Fabio Rampelli, vice presidente della Camera di Fratelli d'Italia, l'unico partito a rimanere fuori dal nuovo arco costituzionale. L'esponente del partito della Meloni, boccia su tutti i fronti il "Conte ter", così bolla il neo esecutivo guidato da Mario Draghi. E lancia pure una frecciata agli alleati della coalizione, definendo il ruolo dei partiti del centrodestra nel nuovo governo di "scarso rilievo".Siete più convinti sul no al sostegno al nuovo governo?"Fosse stato un governo tecnico o a tempo, avremmo avuto senz'altro più remore e sarebbe stato più credibile l'appello all'unità dei partiti nella gestione della crisi attuale. Ma un caravanserraglio di questa natura che vede una ...

