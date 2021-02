Prossimi giorni: evoluzione meteo estremamente intrigante (Di domenica 14 febbraio 2021) A torto o a ragione lo vedremo, fatto sta che la prossima settimana rischia di diventare la più “intrigante” (ovviamente dal punto di vista prettamente meteo) dell’Inverno. Attenzione alla prossima settimana e alle sorprese nevose Il motivo è molto semplice: l’aria gelida sarà di casa, non ai livelli dell’Europa orientale ma fidatevi, farà un gran freddo. Ecco, appunto, questo già lo sapevate, quindi niente di nuovo e di così interessante. Molti, anzi tantissimi, vorranno sapere se oltre alle bassissime temperature verrà anche la neve. Perché diciamolo, alla fin fine è inutile che il freddo sia intenso ma che poi ci sia il sole. La risposta l’avremo cammin facendo, impossibile – ad oggi – dirvi con precisione se ci saranno precipitazioni e se sì, dove si concentreranno. Tenete conto di un elemento: l’Atlantico. Sì, perché il blocco anticiclonico – ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) A torto o a ragione lo vedremo, fatto sta che la prossima settimana rischia di diventare la più “” (ovviamente dal punto di vista prettamente) dell’Inverno. Attenzione alla prossima settimana e alle sorprese nevose Il motivo è molto semplice: l’aria gelida sarà di casa, non ai livelli dell’Europa orientale ma fidatevi, farà un gran freddo. Ecco, appunto, questo già lo sapevate, quindi niente di nuovo e di così interessante. Molti, anzi tantissimi, vorranno sapere se oltre alle bassissime temperature verrà anche la neve. Perché diciamolo, alla fin fine è inutile che il freddo sia intenso ma che poi ci sia il sole. La risposta l’avremo cammin facendo, impossibile – ad oggi – dirvi con precisione se ci saranno precipitazioni e se sì, dove si concentreranno. Tenete conto di un elemento: l’Atlantico. Sì, perché il blocco anticiclonico – ...

