Precipita ultraleggero a Vigevano | due morti

leggoit : #ultraleggero precipita sulle sponde del Ticino: due morti -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita ultraleggero

Il Giorno

Vigevano (Pavia), 14 febbraio 2021 - Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, a Vigevano (Pavia). Due persone sono morte in un incidente in, avvenuto intorno alle 17.30, lungo le sponde del Ticino . Il velivolo - per cause in corso di accertamento - sarebbe precipitato in un'area boschiva non lontana dalle sponde del Ticino. ...A maggio dell'anno scorso, a Nettuno sempre in provincia di Roma, persero la vita due giovani piloti che stavano esercitndosi su unUn ultraleggero è precipitato questo pomeriggio tra le 17 e le 18 a Vigevano (Pavia) sulle sponde del Ticino, in un'area ...Vigevano (Pavia), 14 febbraio 2021 - Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, a Vigevano (Pavia). Due persone sono morte in un incidente in ultraleggero, avvenuto intorno alle 17.30, lun ...