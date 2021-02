Ounas: “Classifica che fa paura ma non ci scoraggiamo” (Di domenica 14 febbraio 2021) Adam Ounas, attaccante del Crotone, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con il Crotone per 2-1. Di seguito tutte le dichiarazioni dell’attaccante algerino: “Abbiamo iniziato bene, poi hanno fatto gol e abbiamo risposto subito. Abbiamo preso il secondo gol su rigore: peccato per il risultato, ma dobbiamo lavorare per andare avanti e per salvarci. La salvezza? Ci crediamo. Dietro la Classifica è molto corta, dobbiamo prendere più punti possibili”. Preferisci giocare sulla trequarti? “Sì, l’anno scorso ho giocato così in Francia ed è la posizione che prediligo. Ma darò sempre il massimo, qualsiasi sia il ruolo che il mister sceglierà per me”. Che obiettivi hai a livello individuale? “Sono venuto qua per aiutare la squadra e dare il massimo, lo sto facendo e spero di continuare a farlo”: Che maglia indosserai il prossimo anno? “Non lo so, adesso sono ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Adam, attaccante del Crotone, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con il Crotone per 2-1. Di seguito tutte le dichiarazioni dell’attaccante algerino: “Abbiamo iniziato bene, poi hanno fatto gol e abbiamo risposto subito. Abbiamo preso il secondo gol su rigore: peccato per il risultato, ma dobbiamo lavorare per andare avanti e per salvarci. La salvezza? Ci crediamo. Dietro laè molto corta, dobbiamo prendere più punti possibili”. Preferisci giocare sulla trequarti? “Sì, l’anno scorso ho giocato così in Francia ed è la posizione che prediligo. Ma darò sempre il massimo, qualsiasi sia il ruolo che il mister sceglierà per me”. Che obiettivi hai a livello individuale? “Sono venuto qua per aiutare la squadra e dare il massimo, lo sto facendo e spero di continuare a farlo”: Che maglia indosserai il prossimo anno? “Non lo so, adesso sono ...

