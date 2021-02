Liguria in arancione, raffica di multe ai ristoranti aperti per San Valentino (Di domenica 14 febbraio 2021) Valentina Dardari A Sanremo sono 5 i locali che si sono visti entrare le forze dell’ordine che hanno staccato le pesanti sanzioni La Liguria da oggi, domenica 14 febbraio, giorno tra l’altro di San Valentino, è tornata a colorarsi di arancione. Ovviamente la decisione non è stata digerita dai tanti ristoratori in ginocchio da mesi di crisi che speravano nella giornata di oggi di incassare qualcosa. Anche perché la decisione è stata presa solo due giorni prima, quando le prenotazioni erano già state fatte e gli ordini delle provviste alimentari già effettuati e pagati. La protesta: ristoranti aperti a San Valentino La prima domenica in zona arancione, per alcuni ristoratori è quindi diventata un’occasione di protesta, come riportato da Il Tempo. A ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Valentina Dardari A Sanremo sono 5 i locali che si sono visti entrare le forze dell’ordine che hanno staccato le pesanti sanzioni Lada oggi, domenica 14 febbraio, giorno tra l’altro di San, è tornata a colorarsi di. Ovviamente la decisione non è stata digerita dai tanti ristoratori in ginocchio da mesi di crisi che speravano nella giornata di oggi di incassare qualcosa. Anche perché la decisione è stata presa solo due giorni prima, quando le prenotazioni erano già state fatte e gli ordini delle provviste alimentari già effettuati e pagati. La protesta:a SanLa prima domenica in zona, per alcuni ristoratori è quindi diventata un’occasione di protesta, come riportato da Il Tempo. A ...

