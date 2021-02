La Gran Bretagna si unisce agli Usa: “La Cina fornisca tutte le informazioni sul Covid19”. Oms: “Nascosti dati sull’ origine del virus” (Di domenica 14 febbraio 2021) Cresce il fronte anti Pechino nella vicenda delle indagini condotte a Wuhan dall’Organizzazione mondiale per la sanità, per cercare di avere maggiori elementi per stabilire dove e come sia nato originato il virus e in che modo si sia trasmesso dall’animale all’uomo. Oggi il ministro degli esteri britannico Dominic Raab ha affermato che Londra condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito alle informazioni che Pechino avrebbe negato al team di ricercatori. In un’intervista alla Bbc, Raab ha affermato che la Gran Bretagna “farà pressioni affinché venga consentito il pieno accesso ai dati“. Piuttosto laconica la replica cinese che nulla dice sulla questione dei dati “Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto negli anni recenti ha gravemente minato le istituzioni multilaterali, ivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Cresce il fronte anti Pechino nella vicenda delle indagini condotte a Wuhan dall’Organizzazione mondiale per la sanità, per cercare di avere maggiori elementi per stabilire dove e come sia nato originato ile in che modo si sia trasmesso dall’animale all’uomo. Oggi il ministro degli esteri britannico Dominic Raab ha affermato che Londra condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito alleche Pechino avrebbe negato al team di ricercatori. In un’intervista alla Bbc, Raab ha affermato che la“farà pressioni affinché venga consentito il pieno accesso ai“. Piuttosto laconica la replica cinese che nulla dice sulla questione dei“Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto negli anni recenti ha gravemente minato le istituzioni multilaterali, ivi ...

