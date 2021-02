Istruzioni per imparare a meditare (Di domenica 14 febbraio 2021) Il silenzio è cosa viva (Einaudi), bellissimo excursus poetico sulla meditazione di Chandra Livia Candiani, e Esercizi di mindfulness yogica di Jayadev Jaerschky (Ananda edizioni): da qui traiamo questa breve pratica che puoi portare nelle tue giornate. Chandra Livia Candiani: Il silenzio è cosa viva 1. L’ambiente Riserva un angolo della casa alla meditazione, accendi una candela, un incenso, poni immagini ispiranti: si impregnerà di energia calma. 2. La regolarità Cerca di meditare ogni giorno alla stessa ora, ottimi il mattino prima di colazione o la sera prima di cena. 3. La postura Siediti su un cuscino da yoga, una panchetta o una sedia, meglio se la direzione è verso Nord o Est, controlla di avere il corpo rilassato ma la spina dorsale eretta e piena di energia. Lo sguardo è rivolto leggermente verso l’alto. 4. Il respiro Prima di iniziare, fai ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Il silenzio è cosa viva (Einaudi), bellissimo excursus poetico sulla meditazione di Chandra Livia Candiani, e Esercizi di mindfulness yogica di Jayadev Jaerschky (Ananda edizioni): da qui traiamo questa breve pratica che puoi portare nelle tue giornate. Chandra Livia Candiani: Il silenzio è cosa viva 1. L’ambiente Riserva un angolo della casa alla meditazione, accendi una candela, un incenso, poni immagini ispiranti: si impregnerà di energia calma. 2. La regolarità Cerca diogni giorno alla stessa ora, ottimi il mattino prima di colazione o la sera prima di cena. 3. La postura Siediti su un cuscino da yoga, una panchetta o una sedia, meglio se la direzione è verso Nord o Est, controlla di avere il corpo rilassato ma la spina dorsale eretta e piena di energia. Lo sguardo è rivolto leggermente verso l’alto. 4. Il respiro Prima di iniziare, fai ...

