Inter-Lazio, Conte: “Primato punto di partenza, felici per la risposta della squadra. Derby? Un bene arrivarci in testa” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Inter vince ancora al "Meazza".Missione compiuta per l'Inter, che si impone sulla Lazio di Simone Inzaghi, vincendo al "Meazza" con il risultato di 3 a 1. A decidere la doppietta di Lukaku e la rete di Lautaro, che permettono ai nerazzurri di centrare il sorpasso ai danni del Milan, volando in vetta alla classifica. Un risultato che riempie d'orgoglio Antonio Conte, espressosi ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida“Essere prima era un obbiettivo che inseguivamo da un po’ di tempo. Lo abbiamo fatto oggi dopo una partita giocata contro un’ottima squadra a cui faccio i complimenti: sono tosti, quadrati, con grandi qualità. Veniva da sei vittorie, questo dimostra la nostra forza mentale. Sono molto Contento per i ragazzi, ora per noi deve essere un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'vince ancora al "Meazza".Missione compiuta per l', che si impone sulladi Simone Inzaghi, vincendo al "Meazza" con il risultato di 3 a 1. A decidere la doppietta di Lukaku e la rete di Lautaro, che permettono ai nerazzurri di centrare il sorpasso ai danni del Milan, volando in vetta alla classifica. Un risultato che riempie d'orgoglio Antonio, espressosi ai microfoni di "Sky Sport" a marginesfida“Essere prima era un obbiettivo che inseguivamo da un po’ di tempo. Lo abbiamo fatto oggi dopo una partita giocata contro un’ottimaa cui faccio i complimenti: sono tosti, quadrati, con grandi qualità. Veniva da sei vittorie, questo dimostra la nostra forza mentale. Sono moltonto per i ragazzi, ora per noi deve essere un ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le immagini della splendida serata di San Siro! ??? Qui la gallery completa ??… - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - denisbellini1 : @pisto_gol Le ricordo che è lo stesso che in un inter lazio, con peruzzi per terra infortunato, gli si è messo sopr… - FcInterNewsit : Vidal carica la squadra dopo il 3-1 alla Lazio: 'Da adesso ci aspettano 16 finali' -